Судно с грузами для россиян прибыло на Шпицберген

Судно "Норбьерн" с грузами для россиян, живущих на Шпицбергене, прибыло в Баренцбург после того, как Москва и Осло договорились о провозе контейнеров. Как передает Day.Az, об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел (МИД).

"Вечером 8 июля судно "Норбьерн" прибыло в Баренцбург на архипелаге Шпицберген", - подтвердили в ведомстве.

Уточняется, что корабль доставил россиянам продукты питания, медикаменты и оборудование, а также некоторую технику и стройматериалы.

"На борту находятся два контейнера с критически важными грузами для обеспечения функционирования ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь" и генконсульства России на Шпицбергене, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств", - рассказали в МИД.