Cтрелявшему в Синдзо Абэ предъявили обвинение в убийстве

41-летний бывший японский военнослужащий Тэцуя Ямагами, стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ, в воскресенье был передан в ведение прокуратуры.

Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мужчина был перевезен из полицейского управления префектуры Нара, где находился после задержания, в местное управление прокуратуры, где ему было предъявлено официальное обвинение в убийстве.