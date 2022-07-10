https://news.day.az/world/1477765.html Cтрелявшему в Синдзо Абэ предъявили обвинение в убийстве
Cтрелявшему в Синдзо Абэ предъявили обвинение в убийстве
41-летний бывший японский военнослужащий Тэцуя Ямагами, стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ, в воскресенье был передан в ведение прокуратуры.
Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Мужчина был перевезен из полицейского управления префектуры Нара, где находился после задержания, в местное управление прокуратуры, где ему было предъявлено официальное обвинение в убийстве.
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