Взрыв на газовом заводе в Оклахоме

9 июля 2022 года на заводе по производству сжиженного природного газа OneOk в городе Медфорд, США, произошел взрыв, сообщает американский телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что информации о пострадавших или погибших не поступало. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют причины произошедшего.

Было принято решение эвакуировать жителей ближайших домов и предоставить им места в отеле на одну ночь.

Дороги, ведущие к заводу, были перекрыты, однако автомобилистам предложили альтернативный путь.