https://news.day.az/world/1477797.html Взрыв на газовом заводе в Оклахоме - ВИДЕО
Взрыв на газовом заводе в Оклахоме - ВИДЕО
9 июля 2022 года на заводе по производству сжиженного природного газа OneOk в городе Медфорд, США, произошел взрыв, сообщает американский телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что информации о пострадавших или погибших не поступало. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют причины произошедшего.
Было принято решение эвакуировать жителей ближайших домов и предоставить им места в отеле на одну ночь.
Дороги, ведущие к заводу, были перекрыты, однако автомобилистам предложили альтернативный путь.
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