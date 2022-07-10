На Аляске утилизируют автомобили, своим ходом сбрасывая их с обрыва

На Аляске ежегодно проходит зрелищное мероприятие, в ходе которого отслужившие свой срок автомобили сбрасывают со скалы своим ходом, пишет Car and Driver, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фестиваль проходит недалеко от Анкориджа и, как правило, приурочен к празднованию Дня независимости США. Как пояснил изданию один из основателей мероприятия Арни Хрнсир, традиция утилизировать ненужные автомобили путем сбрасывания их с 90-метровой скалы зародилась в начале "нулевых". В 2005 году Хрнсир решил таким образом утилизировать не подлежащий восстановлению автомобиль Volvo, на котором его жена двумя годами ранее сбила лося.

Со временем сбрасывание машин со скалы превратилось в традицию. В 2022 году таким образом было разбито 13 автомобилей. Для того, чтобы отправить машину в полет, организаторы мероприятия фиксируют ее рулевое колесо, а также педаль акселератора в нажатом состоянии. После падения машины собирают и отправляют на переработку.