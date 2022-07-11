Байден заблудился в здании ЦРУ

Президент США Джо Байден заблудился в здании Центрального разведывательного управления страны. Кадры инцидента опубликовал телеканал Fox Business, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На кадрах видно, что американский президент после выступления направился к зрительному залу, после чего развел руками и замешкался. Выйти из положения Байдену помогли сопровождавшие его лица, которые направили его пожимать руки участникам мероприятия.