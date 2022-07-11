https://news.day.az/world/1477799.html Байден заблудился в здании ЦРУ - ВИДЕО
Байден заблудился в здании ЦРУ - ВИДЕО
Президент США Джо Байден заблудился в здании Центрального разведывательного управления страны. Кадры инцидента опубликовал телеканал Fox Business, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На кадрах видно, что американский президент после выступления направился к зрительному залу, после чего развел руками и замешкался. Выйти из положения Байдену помогли сопровождавшие его лица, которые направили его пожимать руки участникам мероприятия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре