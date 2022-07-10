Пожар повредил блок одной из крупнейших ТЭС Кубы

Сильный пожар произошел на территории одной из крупнейших электростанций на Кубе - ТЭС "Лидио Рамон Перес" в муниципалитете Фелтон восточной провинции Ольгин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Granma, передает Day.Az.

В публикации отмечается, что на объекте проводились технические работы, один из блоков станции готовился к запуску после ремонта. В результате пожара он был поврежден, в настоящий момент ведется оценка ущерба и сроков восстановления полноценной работы. Раненых и погибших при инциденте нет. Власти ведут расследование.

Ранее на западе Кубы прошли сильные дожди, из-за которых погибло как минимум три человека, около 60 зданий получили различные повреждения.

Согласно имеющимся данным, два тела нашли в Гаване, одно - в провинции Пинар-дель-Рио. Около 60 зданий частично разрушились, без жилья осталось примерно 20 человек.

Экстренно была эвакуирована тысяча жителей Гаваны.

Западная часть Кубы из-за этого была лишена электроэнергии.