Резкий рост цен на электроэнергию грозит ввергнуть в нищету миллионы британцев

Издание The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cronwall Insight утверждает, что в январе 2023 года счета за электричество для домохозяйств Великобритании могут вырасти до более чем 3 тыс. фунтов стерлингов за год, что грозит "ввергнуть в нищету миллионы людей", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению аналитиков компании, устанавливаемый британским энергорегулятором Ofgem ценовой порог на газ и электричество для потребителей повысится с нынешних "рекордных" 1971 до 3245 фунтов стерлингов в октябре. Уже в январе 2023 года этот показатель вырастет до 3364 фунтов.

В публикации отмечается, что последний прогноз Cornwall Insight показал резкий рост по сравнению с предыдущими оценками. Например, в отчете от 22 июня был спрогнозирован рост ценового порога до 2981 в октябре и 3003 фунтов стерлингов в январе.

Эксперты консалтинговой компании отмечают, что такой рост цен может "ввергнуть в нищету миллионы людей", поэтому британским семьям потребуется гораздо больше помощи от государства в "катастрофическую" зиму.