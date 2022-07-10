В Ставрополе дети на полчаса застряли на вращающейся карусели

Прокуратура Ставрополя начала проверку соблюдения технических требований и мер безопасности после инцидента на детском аттракционе, передает Day.Az со ссылкой на kp.ru.

Из-за технического сбоя в работе карусели, дети крутились на ней почти сорок минут, сотрудники парка развлечений не могли остановить аттракцион.

На снятых очевидцами кадрах видно, как аттракцион крутится без остановки и параллельно раздаются крики о помощи и детский плач.

Пострадавших нет, дети сильно напуганы. Как сообщили в краевой прокуратуре, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников парка и выяснены причины сбоя в работе аттракциона.