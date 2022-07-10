Разлившаяся в Якутии река подтопила 88 жилых домов

Река в Якутии, разлившаяся после сильных дождей, подтопила 88 жилых домов, в которых проживают 326 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вследствие выпадения обильных осадков в верховьях реки Дулгалах на территории Верхоянского района произошел резкий подъем уровня воды у населенного пункта Суордах с достижением критических отметок. По состоянию на 16:00 местного времени подтоплено 88 жилых домов, в которых проживают 326 человек, в том числе 78 детей", - сообщила пресс-служба.

Для проведения эвакуационных мероприятий создана группировка территориальной подсистемы РСЧС в составе 55 человек и 16 единиц техники. В поселке Батагай Верхоянского района в готовность приведен вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" с пятью спасателями филиала Службы спасения Якутии. Планируется эвакуация 20 человек, в том числе 12 детей и восемь пожилых людей в эвакуационный пункт спортзала администрации поселка Батагай.