В ЮАР погибли 14 человек после стрельбы в баре

Как минимум 14 человек погибли в результате стрельбы в баре на окраине города Йоханнесбург в ЮАР. Об этом сообщает телеканал eNCA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Еще 10 человек получили ранение, трое из них находятся в критическом состоянии.

В полиции заявили, что происшествие случилось около 0.30 ночи по местному времени. Предварительно, неизвестные вошли в бар и начали беспорядочно стрелять в людей.

Очевидец рассказал телеканалу, что нападавшие были в масках, они скрылись с места происшествия на автомобиле Toyota Quantum.