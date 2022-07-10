https://news.day.az/world/1477830.html В ЮАР погибли 14 человек после стрельбы в баре
В ЮАР погибли 14 человек после стрельбы в баре
Как минимум 14 человек погибли в результате стрельбы в баре на окраине города Йоханнесбург в ЮАР. Об этом сообщает телеканал eNCA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Еще 10 человек получили ранение, трое из них находятся в критическом состоянии.
В полиции заявили, что происшествие случилось около 0.30 ночи по местному времени. Предварительно, неизвестные вошли в бар и начали беспорядочно стрелять в людей.
Очевидец рассказал телеканалу, что нападавшие были в масках, они скрылись с места происшествия на автомобиле Toyota Quantum.
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