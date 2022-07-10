В Шри-Ланке задержали поджигателей резиденции премьера

В городе Коломбо сотрудники полиции задержали трех человек, связанных с поджогом частной резиденции премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, пишет ланкийская газета Daily Mirror. По информации издания, правоохранительные органы крупнейшего города южноазиатской республики продолжают расследование, чтобы найти других участников поджога здания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает Mirror, первыми задержанными по факту поджога резиденции Викрамасингхе стали жители трех разных районов страны. Так, один из подозреваемых 19-летний житель Маунт-Лавинии, второй - 24-летний представитель Кадаваты, а третий - 28-летний житель Галла.

При этом пока неизвестно, какое именно количество людей участвовало в атаке на резиденцию премьера Шри-Ланки. По данным местных СМИ, речь может идти о сотнях подозреваемых из разных уголков республики. Сам инцидент произошел ночью 9 июля, по предварительной информации, главы правительства страны в момент атаки в здании не было.