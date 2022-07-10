В ряде городов Германии организуют к зиме общественные отапливаемые места

Некоторые города Германии планируют организовать в холодное время года бесплатные общественные отапливаемые места. Об этом пишет газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такие места будут предназначены для граждан, которые на фоне энергетического кризиса не справятся с ростом цен на коммунальные услуги.

Соответствующие планы есть у властей города Людвигсхафен, там под эти нужды могут отдать крытый спортивный центр, где ранее проводилась вакцинация. Также общественные отапливаемые места планируют сделать в Нойштадте, Франкентале и Ландау.

Ранее Bild со ссылкой на данные Ассоциации жилищного хозяйства писала, что электроэнергия в ФРГ может подорожать на несколько тысяч евро в год. Предварительно, дополнительные издержки для домохозяйств на одного человека составят €2 700 в год.