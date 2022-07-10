В России подросток устроил погоню со стрельбой

Полицейские в Приморье (РФ) задержали 16-летнего подростка за рулем автомобиля Honda, который опасно маневрировал на дороге, сообщает управление МВД РФ по региону, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ведомства, инспекторы ДПС заметили седан Honda Domani, водитель которого совершал опасные маневры и организовали преследование машины. На требования полицейских остановиться водитель не реагировал. Кроме того, во время погони автомобиль столкнулся с кроссовером Lexus RX-350.

Чтобы остановить Honda Domani, сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам. Позже выяснилось, что за рулем находился 16-летний подросток не имеющий водительских прав.

Правонарушителя поставят на профилактический учет, а его родителей привлекут к административной ответственности.