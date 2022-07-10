В Турции произошло землетрясение

В районе Тушба турецкой провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Подземные толчки были зафиксированы в 12:37 по местному времени.

О жертвах и разрушениях пока ничего не сообщается.