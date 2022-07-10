https://news.day.az/world/1477860.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В районе Тушба турецкой провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Подземные толчки были зафиксированы в 12:37 по местному времени.
О жертвах и разрушениях пока ничего не сообщается.
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