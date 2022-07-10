Жертвами стрельбы в трех барах ЮАР за ночь стал 21 человек

По меньшей мере 21 человек погиб в трех отдельных инцидентах со стрельбой в ЮАР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию SABC, передает Day.Az.

Один из них произошел в баре в пригороде Йоханнесбурга Соуэто. Жертвами стрельбы стали 15 человек, еще восемь попали в больницы с многочисленными огнестрельными ранениями, состояние трех из них оценивается как критическое. Мотивы нападавших пока не установлены, они скрылись с места преступления на микроавтобусе.

Еще один инцидент произошел на юго-востоке страны, в столице провинции Квазулу-Наталь - городе Питермарицбург. В субботу вечером двое вооруженных мужчин ворвались в бар и открыли огонь по посетителям. Двое погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Еще восемь человек получили ранения.

Кроме того, два человека были убиты и четверо получили ранения в ночь на 10 июля в городе Катлехонг в 28 км к югу от Йоханнесбурга после того, как неизвестный открыл огонь из пистолета.

Правоохранители полагают, что три инцидента не связаны между собой.