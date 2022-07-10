В Астрахани козел отбился рогами от стаи бродячих собак

В Астрахани на камеры видеонаблюдения попала драка козла и своры бродячих собак. Об этом сообщает портал Инфоштаб Astrakhanpost.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел рядом с одним из жилых домов на улице Савушкина. Семь бездомных собак нагнали козла и попытались напасть на него. Парнокопытное не растерялось и забралось на крыльцо, с которого рогами отбивалось от агрессивных животных. Через некоторое время собаки сдались и убежали.