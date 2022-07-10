Глава минторга США оценила вероятность рецессии в стране

Министр торговли США Джина Раймондо в эфире телеканала ABC News заявила, что не видит оснований для "серьезной рецессии" в экономике страны, однако предупредила о риске замедления ее роста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она отметила, что американская экономика на протяжении последних 1,5 года росла "беспрецедентно высокими темпами" - на уровне 5-6%.

"На мой взгляд, нам не следует ожидать таких же темпов роста", - добавила Раймондо, указывая на то, что "по мере выхода из пандемии мы перейдем от активного роста к устойчивому".

"На каком-то этапе, думаю, мы станем свидетелями менее активного роста. Однако я не вижу оснований прогнозировать серьезную рецессию", - резюмировала Раймондо.

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