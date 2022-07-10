https://news.day.az/world/1477884.html ВВС Турции нейтрализовали двух террористов на севере Ирака
ВВС Турции нейтрализовали двух террористов на севере Ирака
ВВС Турции нейтрализовали двух террористов РПК в районе горы Кандиль на севере Ирака.
Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"Где бы не находились террористы, они остаются легитимной целью для ВС Турции. Боевики, выявленные в иракском районе Кандиль, ликвидированы в ходе воздушной операции. Турция продолжит антитеррористические операции, не сбавляя темпов", - говорится в сообщении ведомства.
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