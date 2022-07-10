ВВС Турции нейтрализовали двух террористов на севере Ирака

ВВС Турции нейтрализовали двух террористов РПК в районе горы Кандиль на севере Ирака.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Где бы не находились террористы, они остаются легитимной целью для ВС Турции. Боевики, выявленные в иракском районе Кандиль, ликвидированы в ходе воздушной операции. Турция продолжит антитеррористические операции, не сбавляя темпов", - говорится в сообщении ведомства.