КНДР запустила ракеты
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КНДР в воскресенье совершила ряд пусков, предположительно, используя реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

По его данным, подобное предположение позволила сделать траектория полета снарядов.

Количество выпущенных снарядов, источник и направление стрельбы не указываются.