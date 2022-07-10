https://news.day.az/world/1477885.html КНДР запустила ракеты
КНДР запустила ракеты
КНДР в воскресенье совершила ряд пусков, предположительно, используя реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.
По его данным, подобное предположение позволила сделать траектория полета снарядов.
Количество выпущенных снарядов, источник и направление стрельбы не указываются.
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