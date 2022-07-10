Армию Турции оснастят новыми ракетами «воздух-воздух»

Ракеты класса "воздух-воздух" турецкого производства до конца 2022 года поступят на вооружение армии Турции.

Как передает Day.Az об сообщил глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир в своем Twitter.

По его словам, в Турции успешно проведены испытания ракеты Gökdoğan. "Произведен пуск ракеты с радиолокационной головкой самонаведения. Отечественные ракеты Gökdoğan и Bozdoğan в этом году поступят на вооружение ВС Турции", - отметил Демир.

Ракета разработана специалистами Совета по научно-техническим исследованиям Турции (ТЮБИТАК) и Научно-исследовательского института оборонной промышленности (САГЕ).

Обе ракеты впервые были представлены на международной выставке продукции оборонной промышленности "Айдеф-2017" в Стамбуле.

Gökdoğan является ракетой малой дальности с инфракрасной головкой самонаведения.

Bozdoğan относится к классу ракет средней дальности и оснащается радиолокационной головкой самонаведения. Оба боеприпаса создаются в рамках проекта оснащения истребителей F-16, состоящих на вооружении турецких ВВС.