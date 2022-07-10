Тяжелое ДТП в Турции: погибли четыре члена одной семьи

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, инцидент произошел в провинции Хатай.

По словам очевидцев, автомобиль, в котором находились 6 человек, перевернулся несколько раз.

На место происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи.

В результате аварии погибли 4 человека. Двое раненых доставлены в больницу.

Сообщается, что находящиеся в машине были членами одной семьи.