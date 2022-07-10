https://news.day.az/world/1477892.html Тяжелое ДТП в Турции: погибли четыре члена одной семьи
Тяжелое ДТП в Турции: погибли четыре члена одной семьи
В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, инцидент произошел в провинции Хатай.
По словам очевидцев, автомобиль, в котором находились 6 человек, перевернулся несколько раз.
На место происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи.
В результате аварии погибли 4 человека. Двое раненых доставлены в больницу.
Сообщается, что находящиеся в машине были членами одной семьи.
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