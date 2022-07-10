Французов предупредили о сильной жаре на предстоящей неделе

Температура воздуха во Франции начнет сильно повышаться в начале следующей недели и достигнет в ряде департаментов запада и юга страны 38 градусов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

При этом, сообщает национальная метеорологическая служба "Метео-Франс", во вторник и среду ситуация усугубится. Такая температура установится во многих местах, практически на всей южной половине Франции, поднимаясь порой до 39 градусов.

"Метео-Франс" допускает, что эта надвигающаяся волна высокой температуры может перейти в продолжительный период сильной жары, пусть пока еще рано предсказывать такой риск. Пик жары ожидается к будущим выходным, к 16 июля. Затем температура должна несколько понизиться, но она останется довольно высокой до конца июля.