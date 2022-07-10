Байден призвал американцев продолжать протесты

Президент США Джо Байден в воскресенье призвал несогласных с решением Верховного суда страны об отмене федеральных гарантий прав на аборты продолжать протестные акции.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-пул Белого дома, американский лидер общался с журналистами в штате Делавэр. Сотрудники СМИ спросили, что Байден может сказать активистам, утроившим в субботу у Белого дома акцию протеста против ограничения прав на аборты.

"Продолжайте протестовать, продолжайте отстаивать свою точку зрения. Это крайне важно", - ответил американский лидер.

При этом он вновь заявил о необходимости принятия федерального закона, гарантирующего женщинам право на аборты. Кроме того, Байден сообщил, что он попросил сотрудников своей администрации изучить, уполномочен ли президент страны объявить о режиме ЧС в сфере здравоохранения в связи с вердиктом Верховного суда по абортам.