Неизвестные открыли огонь по участникам семейного праздника в Мексике

Неизвестные преступники в воскресенье открыли огонь по гостям семейного праздника в одном из районов города Леон в штате Гуанахуато в центральной части Мексики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, жертвами нападения стали шесть человек, еще столько же получили ранения.

По предварительным данным, в числе жертв оказались женщины и дети. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, их состояние оценивается как критическое.

Власти еще не прокомментировали случившееся. Пока неизвестно, что могло послужить причиной расправы.

Согласно официальным данным, в 2021 году в Гуанахуато жертвами насилия стали свыше 3,5 тыс. человек - более 10% от общего числа погибших в масштабах страны. По этому показателю регион занял первое место в республике. Для сравнения, в южном штате Юкатан в 2021 году было зарегистрировано 42 убийства.