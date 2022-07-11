В Нигерии 17 человек погибли при опрокидывании лодки

До 17 увеличилось число погибших при опрокидывании лодки на юге Нигерии.

Об этом сообщил в воскресенье представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии Ибрагим Фаринлой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Поисковые работы завершены, из воды извлечены 17 тел", - цитирует его News Agency of Nigeria. Ранее власти объявили о четырех погибших.

Лодка перевернулась поздним вечером 8 июля у берегов штата Лагос. Фаринлой указал, что ее владелец нарушил действующий запрет на использование подобных лодок в темное время суток.