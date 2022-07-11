Момент падения дерева на мужчину в Москве попал на видео

В Сети появились кадры падения дерева на мужчину во время урагана в Москве.

Как передает Day.Az, пострадавший скончался на месте.

Сообщается, что трагедия произошла на Украинском бульваре. На кадрах видно, что мужчина сидел на дорожной конструкции, игнорируя надвигающуюся непогоду. Упавшее на него дерево ветер вырвал с корнем.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате непогоды в Москве. Так на Авангардной улице дерево упало на балкон многоэтажки, осколками стекла поранилась беременная женщина. Зарегистрировано более 20 обращений из-за поврежденных автомобилей.