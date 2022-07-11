https://news.day.az/world/1477914.html Свыше трех тысяч пожарных задействовали в тушении лесных пожаров в Португалии
Свыше трех тысяч пожарных задействовали в тушении лесных пожаров в Португалии
Более трех тысяч пожарных задействованы в локализации разрушительных лесных пожаров в Португалии, в результате которых пострадали около 30 человек, передает в воскресенье Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
По их данным, медицинская помощь потребовалась 12 пожарным и 17 жителям.
Для содействия работе наземных бригад пожарных власти Португалии также направили десятки специально оборудованных самолётов.
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