Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля

Состоялся телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила Администрация президента Турции.

Было отмечено, что израильский лидер позвонил Президенту Эрдогану и поздравил его с праздником Гурбан байрамы.

В ходе беседы также были обсуждены турецко-израильские отношения и региональные вопросы.

Президент Эрдоган поздравил Яира Лапида с назначением на пост премьер-министра.