https://news.day.az/world/1477917.html Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля
Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля
Состоялся телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространила Администрация президента Турции.
Было отмечено, что израильский лидер позвонил Президенту Эрдогану и поздравил его с праздником Гурбан байрамы.
В ходе беседы также были обсуждены турецко-израильские отношения и региональные вопросы.
Президент Эрдоган поздравил Яира Лапида с назначением на пост премьер-министра.
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