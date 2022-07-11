Премьер Баварии предостерег от "хаоса" в случае энергетического кризиса

Премьер-министр германской федеральной земли Бавария, глава оппозиционного Христианско-социального союза Маркус Зёдер выразил опасения из-за ситуации с газом в ФРГ.

С соответствующим заявлением он выступил в эфире телеканала ARD, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Политик предостерег от бездействия на фоне грозящего энергетического кризиса и "настоящего хаоса, перед которым окажется" Германия при таком сценарии. Зёдер опасается, что качество жизни среднего класса понизится, а "экономика перенесет инсульт", от которого "едва ли оправится".

По его словам, помощь жителям Украины важна. "Но, конечно, мы должны в первую очередь заботиться о нашем населении, о людях в Германии, и мы не можем допустить, чтобы Германия в конечном итоге пошла по наклонной, а миллионы людей оказались в нищете", - сказал политик.

Как ранее сообщала Bild со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства, рост цен на электроэнергию в ФРГ окажется более заметным для потребителей в 2022 году, чем предполагалось ранее. В этом объединении предположили, что дополнительные издержки для домохозяйств, состоящих из одного человека, составят €2,7 тыс. в год, а, к примеру, из четырех - €5 тыс. Методология подсчетов в статье не объясняется.