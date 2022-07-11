Энергокомпании Франции начали переходить на мазут

Энергетические компании Франции готовят планы действий на случай сокращения поставок российского газа и переводят котлы на мазут, сообщают СМИ со ссылкой на участников конференции "Экономические встречи", состоявшейся в городе Экс-ан-Прованс на юге страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Что мы сделали, так это переоборудовали наши котлы, чтобы они могли работать как на газе, так и на мазуте, и мы можем перейти даже на уголь, если потребуется", - сказал глава компании Michelin Флоран Менего.

По его словам, хотя дефицит газа в Европе вероятен, нефть все равно будет доступна в качестве альтернативы, "цель состоит в том, чтобы избежать необходимости закрывать завод в случае, если мы столкнемся с дефицитом газа".