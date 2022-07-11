В США в результате стрельбы трое убиты и двое ранены

Трое человек были убиты и двое получили ранения в результате стрельбы в городе Дауни, штат Калифорния. Об этом в воскресенье сообщил телеканал ABC7, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, стрельба произошла на вечеринке. На месте происшествия полиция констатировала смерть трех человек. Как сообщают власти, выжившие мужчина и женщина были доставлены в больницу.

По информации телеканала, обстоятельства, вызвавшие стрельбу, на данный момент неизвестны.