https://news.day.az/world/1477926.html В США в результате стрельбы трое убиты и двое ранены
В США в результате стрельбы трое убиты и двое ранены
Трое человек были убиты и двое получили ранения в результате стрельбы в городе Дауни, штат Калифорния. Об этом в воскресенье сообщил телеканал ABC7, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, стрельба произошла на вечеринке. На месте происшествия полиция констатировала смерть трех человек. Как сообщают власти, выжившие мужчина и женщина были доставлены в больницу.
По информации телеканала, обстоятельства, вызвавшие стрельбу, на данный момент неизвестны.
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