В Сочи вышедшая из берегов река превратила улицы в бурные потоки

Вышедшая из берегов из-за проливных дождей река Восточный Дагомыс затопила улицы в Сочи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бурные потоки воды смывают все на своем пути. В некоторых местах уровень воды поднимается выше автомобилей. В городе звучат сирены.

Кроме этого, обильные дожди стали причиной подтопления придомовых территорий на Кубани, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС региона.

"Поступила информация о том, что в результате выпадения интенсивных осадков произошло подтопление 16 придомовых территорий, ряда частных домовладений в г. Славянске-на-Кубани <...> По состоянию на 05:30 в ЕДДС МО Славянский район поступило 63 заявки на откачку воды", - сообщило ведомство.