Вулкан Эбеко выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко на российском острове Парамушир утром, 11 июля, выбросил столб пепла на высоту 1,5 километра. Как передает Day.Az со ссылкой Telegram-канал "ЧП Сахалин", шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстоянии 5 км.

В ближайшем городе Северо-Курильске пеплопад не зафиксирован и не ощущается запах сероводорода.

Сообщается, что угрозы населению нет.

В феврале этого года сообщалось, что на острове Парамушир Большой Курильской гряды проснулся вулкан Эбеко. На видеокадрах видно, как из под снега вырывается столб дыма и пепла.

До этого извержение Эбеко произошло в октябре прошлого года. Тогда он выбросил столб пепла высотой 2 км, а шлейф от выброса распространился на 5 км.

В августе 2021 года, выброс пепла Эбеко составил 3,7 км, шлейф растянулся в юго-восточном направлении на 10 км от вулкана.