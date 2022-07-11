https://news.day.az/world/1477942.html Видео смертельного столкновения гидроцикла с водными санями в Омске
Видео смертельного столкновения гидроцикла с водными санями в Омске
Опубликовано видео момента смертельного столкновения гидроцикла с водными санями в Омске. В результате этого ЧП погиб один человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Видео аварии опубликовал портал Om1.ru. На представленных кадрах видно, что гидроцикл на огромной скорости врезался в бок тюбинга, на котором находились два человека.
Оба пассажира водных саней сразу же оказались в воде. Один из них получил смертельные травмы, медики не смогли спасти мужчину.
Напомним, трагедия произошла на Иртыше.
Владелец гидроцикла с места инцидента скрылся, сейчас его разыскивают.
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