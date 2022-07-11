Видео смертельного столкновения гидроцикла с водными санями в Омске

Опубликовано видео момента смертельного столкновения гидроцикла с водными санями в Омске. В результате этого ЧП погиб один человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Видео аварии опубликовал портал Om1.ru. На представленных кадрах видно, что гидроцикл на огромной скорости врезался в бок тюбинга, на котором находились два человека.

Оба пассажира водных саней сразу же оказались в воде. Один из них получил смертельные травмы, медики не смогли спасти мужчину.

Напомним, трагедия произошла на Иртыше.

Владелец гидроцикла с места инцидента скрылся, сейчас его разыскивают.