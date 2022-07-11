Новые кадры затопленного села Томтор в Якутии

Село Томтор в Якутии оказалось затопленным из-за сильных ливней в регионе. В реках поднялся уровень воды, из-за чего некоторые села частично ушли под воду, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах, снятых с вертолета, заметны вышедшие из берегов реки и подтопленные дворы села.

В затопленные якутские села 10 июля уже прибыли спасатели, они начали работу в Верхоянском районе республики, где ранее был объявлен режим ЧС.

Пострадавших от наводнения эвакуировали в подтопленном селе Суордах в Якутии.

Уровень воды в реках Дулгалах, Сартан и Адыче поднялся из-за сильных ливней. В селе Суордах 9 июля из-за превышения критических отметок на реке Дулгалах затопило пять соцобъектов и все 88 жилых домов, в которых живут более 300 граждан. В помещениях вода поднялась на 20-70 сантиметров.