В американском штате Юта бушует сильный лесной пожар

Лесные угодья в американском штате Юта охватил мощный пожар. Огонь распространился на площадь почти 3 тысячи гектаров, передает Day.Az со ссылкой на местный телеканал KUTV.

Первые очаги пламени были обнаружены еще 8 июля. В этот период западная Юта находилась в зоне риска из-за сильных ветров и аномально жаркой погоды.

Пожарным мешает ветер и сухость.

"В данный момент наши усилия сосредоточены на обеспечении безопасности близлежащих жилых районов", - прокомментировал ситуацию представитель пожарных служб штата.