https://news.day.az/world/1477948.html В американском штате Юта бушует сильный лесной пожар
В американском штате Юта бушует сильный лесной пожар
Лесные угодья в американском штате Юта охватил мощный пожар. Огонь распространился на площадь почти 3 тысячи гектаров, передает Day.Az со ссылкой на местный телеканал KUTV.
Первые очаги пламени были обнаружены еще 8 июля. В этот период западная Юта находилась в зоне риска из-за сильных ветров и аномально жаркой погоды.
Пожарным мешает ветер и сухость.
"В данный момент наши усилия сосредоточены на обеспечении безопасности близлежащих жилых районов", - прокомментировал ситуацию представитель пожарных служб штата.
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