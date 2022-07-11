Леонид Агутин толкнул фаната, забравшегося на сцену во время выступления

Мужчина залез на сцену во время выступления Леонида Агутина в Миассе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на концерте, посвященному 78-й годовщине выпуска автомобиля "ЗиС 5В", выступил Леонид Агутин с песней "Остров". Во время выступления один из слушателей забрался на сцену и подошел к артисту. После этого певец прервал песню и оттолкнул молодого человека.

Фанат никак не отреагировал на это и вернулся в толпу, где к нему подошел сотрудник охраны.

"Подпортил настроение немножко", - прокомментировал в микрофон инцидент певец.