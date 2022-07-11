https://news.day.az/world/1477972.html Леонид Агутин толкнул фаната, забравшегося на сцену во время выступления - ВИДЕО
Леонид Агутин толкнул фаната, забравшегося на сцену во время выступления - ВИДЕО
Мужчина залез на сцену во время выступления Леонида Агутина в Миассе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на концерте, посвященному 78-й годовщине выпуска автомобиля "ЗиС 5В", выступил Леонид Агутин с песней "Остров". Во время выступления один из слушателей забрался на сцену и подошел к артисту. После этого певец прервал песню и оттолкнул молодого человека.
Фанат никак не отреагировал на это и вернулся в толпу, где к нему подошел сотрудник охраны.
"Подпортил настроение немножко", - прокомментировал в микрофон инцидент певец.
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