В Индии разъяренная толпа заживо сожгла мужчину

В Индии односельчане устроили суд над мужчиной и признали его виновным в убийстве его родственницы. После этого разъяренная толпа заживо сожгла индийца и захоронила его по местным традициям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, тело девушки было найдено 2 июля 2022 года в пруду в одной из деревень штата Ассам. Через несколько дней по селу распространился слух, что женщина не утонула, а была убита ее родственником и сброшена в водоем.

Спустя некоторое время местные жители собрали суд, на котором сельчане признали его виновным в гибели девушки. После суда группа людей приблизительно из 60 человек схватила и подожгла мужчину, в результате он скончался на месте.

Полиция задержала мужа погибшей женщины, свекровь, невестку и двух других жителей села по подозрению в причастности к убийству мужчины. В настоящий момент ведется расследование.