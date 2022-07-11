https://news.day.az/world/1477978.html Лесные пожары в Португалии - ВИДЕО
Лесные пожары в Португалии - ВИДЕО
По меньшей мере 32 человека пострадали в результате лесных пожаров в Португалии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, полторы тысячи пожарных уже несколько дней пытаются потушить пламя в центре и на севере страны, но огонь так и не удалось взять под контроль. Жителей нескольких деревень пришлось эвакуировать. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время температура воздуха поднимется до 45°C, что увеличит риск новых возгораний.
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