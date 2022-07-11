Шри-Ланка: протестующие в доме президента

Протестующие в Шри-Ланке оставались в воскресенье в доме президента Готабая Раджапаксы, его приморском офисе и резиденции премьер-министра, заявив, что они не уйдут оттуда до тех пор, пока оба не подадут в отставку. Демонстранты расположились в комнатах и плавали в бассейне, но охрана резиденций ни во что не вмешивались, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Премьер-министр Ранил Викремесингхе пообещал покинуть свой пост, как только будет сформирован новый кабинет, а спикер парламента заявил, что президент Раджапакса уйдет в отставку в среду.

"Рад видеть, что мы на самом деле обрели свободу и оставили позади это жесткое руководство, управлявшее страной. Этот президент и премьер-министр давно должны были уйти в отставку, но они сопротивляются, а народ борется. Я думаю, мы на 90% уже победили, но давайте дождемся 100%-ного успеха", - говорит один из протестующих .

Оппозиционные политические партии встретятся в воскресенье, чтобы договориться о новом правительстве. Давление на президента и премьера возросло, когда сильнейший с 1948 года экономический кризис вызвал острую нехватку предметов первой необходимости, еды и топлива. Растущее недовольство выплеснулось на улицы.

Месяцы протестов практически уничтожили политическую династию Раджапакса, правившую к Шри-Ланкой почти два десятилетия. Её обвиняли в бесхозяйственности и коррупции. Старший брат президента подал в отставку с поста премьер-министра в мае после того, как бурные протесты заставили его искать безопасности на военно-морской базе.

По конституции Шри-Ланки, если и президент, и премьер-министр уйдут в отставку, временным президентом станет спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.