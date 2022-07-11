Два человека погибли в результате непогоды в Москве в воскресенье, 10 июля. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что еще 18 человек пострадали, в том числе трое детей.

Накануне гроза и сильный ветер снова обрушились на Москву. Жители показали в соцсетях кадры бушующей стихии. На видео столицу сотрясают гром, ливень с сильными порывами ветра, в некоторых районах зафиксированы случаи падения деревьев.

Telegram-канал "112" сообщал, что в саду "Эрмитаж" деревом придавило четырехмесячного ребенка.