https://news.day.az/world/1477982.html В Сочи ввели запрет на купание на всех пляжах
В Сочи ввели запрет на купание на всех пляжах
В Сочи ввели запрет на купание на всех пляжах из-за шторма.
Как передает Day.Az, об этом сообщает администрация города в Telegram-канале.
"В связи с непогодой на всех пляжных территориях ведется оповещение о запрете купания", - говорится в публикации.
На море объявлен шторм до четырех баллов.
Из-за прошедших сильных дождей поднялся уровень воды в реке Восточный Дагомыс. В поселке Дагомыс были зафиксированы локальные подтопления, предварительно, никто не пострадал. Также наблюдается подъем уровня реки Хороты.
Ожидается, что непогода сохранится в Сочи до конца дня, возможны ливни и подъем уровня рек "до неблагоприятных отметок".
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