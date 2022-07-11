В Сочи ввели запрет на купание на всех пляжах из-за шторма.

Как передает Day.Az, об этом сообщает администрация города в Telegram-канале.

"В связи с непогодой на всех пляжных территориях ведется оповещение о запрете купания", - говорится в публикации.

На море объявлен шторм до четырех баллов.

Из-за прошедших сильных дождей поднялся уровень воды в реке Восточный Дагомыс. В поселке Дагомыс были зафиксированы локальные подтопления, предварительно, никто не пострадал. Также наблюдается подъем уровня реки Хороты.

Ожидается, что непогода сохранится в Сочи до конца дня, возможны ливни и подъем уровня рек "до неблагоприятных отметок".