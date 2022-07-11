https://news.day.az/world/1477989.html Появилось видео момента наезда автомобиля на инспектора ГИБДД - ВИДЕО
Появилось видео момента наезда автомобиля на инспектора ГИБДД - ВИДЕО
Видео момента ДТП, в котором пострадал сотрудник столичной Госавтоинспекции, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Инцидент произошел в воскресенье вечером в Москве на Новом Арбате. Автомобиль Nissan во время движения вынесло на "островок безопасности", где находились сотрудники ГИБДД. В результате аварии пострадали двое полицейских. При этом один из сотрудников полиции чудом избежал более серьезных травм, успев отбежать в сторону.
31-летний водитель автомобиля Nissan по результатам медосвидетельствования оказался трезв. На него составлен административный протокол.
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