Появилось видео момента наезда автомобиля на инспектора ГИБДД

Видео момента ДТП, в котором пострадал сотрудник столичной Госавтоинспекции, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Инцидент произошел в воскресенье вечером в Москве на Новом Арбате. Автомобиль Nissan во время движения вынесло на "островок безопасности", где находились сотрудники ГИБДД. В результате аварии пострадали двое полицейских. При этом один из сотрудников полиции чудом избежал более серьезных травм, успев отбежать в сторону.

31-летний водитель автомобиля Nissan по результатам медосвидетельствования оказался трезв. На него составлен административный протокол.