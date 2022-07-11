Кубань затопило

Число территорий, которые затопило на фоне сильных дождей, возросло с 63 до 111 в Славянском районе Кубани. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Славянский район: количество осадков в 2,5 раза превысило отметку "опасное явление". Подтопило 16 дворов и несколько частных домов в четырех населенных пунктах", - уточнили представители ведомства.

По данным оперштаба, в результате природной стихии были подмыты опоры мостовых переходов дорог.

В общей ложности от местных жителей получено 111 обращений на откачку воды, продолжается прием заявок.

Помимо того, сейчас продолжается откачка воды при помощи трех передвижных насосных станций.

"Последствия подтоплений ликвидируют 48 человек и 18 машин спецтехники", - добавили в пресс-службе.