В Екатеринбурге из-за непотушенной сигареты сгорел частный дом с запертой внутри женщиной

В Екатеринбурге сгорел частный дом, внутри которого находилась женщина. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел ночью 11 июля 2022 года в районе Уктус. На момент возгорания супруга погибшей дома не было. Увидев пожар, мужчина бросился спасать жену, и соседям пришлось останавливать его. По данным источника, пожарным удалось извлечь россиянку из горящего здания, однако спасти ее не удалось.

По словам очевидцев, муж и подруга женщины были сильно пьяны. Позже мужчина и женщина рассказали, что хозяйка дома уснула с непотушенной сигаретой, что и стало причиной возгорания.

В пресс-службе МЧС сообщили, что площадь пожара составила 100 кв. м. В результате происшествия дом практически полностью сгорел. В тушении пожара участвовали пятнадцать спасателей и четыре единицы техники.