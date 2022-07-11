Абэ посмертно наградят самым почетным Высшим орденом Хризантемы

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, погибший в результате покушения, будет посмертно награжден самой почетной японской государственной наградой - Высшим орденом Хризантемы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на состоявшемся в понедельник заседании кабинета министров страны.

Абэ будет награжден Высшим орденом Хризантемы с цепью - такая вариация этого ордена в Японии вручается только посмертно за исключением глав иностранных государств.

Вариант этого ордена, который можно получить при жизни - с большой лентой. Его кавалерами являются, в частности, император Александр II, королева Елизавета II, британский принц Чарльз, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, бывший президент США Рональд Рейган.