Кадры падения лифта, размозжившего ногу женщине в "Дикси" в Москве

Появились кадры момента, когда грузовой лифт размозжил ногу женщине в магазине "Дикси" в Новой Москве. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пострадавшая работала в магазине разнорабочей.

На кадрах видно, что лифт буквально "утащил" ногу женщины. Судя по кадрам, инцидент произошел во время погрузки товара в лифт.

Женщину пытался вытащить другой сотрудник, но ему не хватило сил. В итоге он позвал на помощь мужчину. Вместе они начали нажимать на кнопки, чтобы лифт освободил женщину. После этого лифт начал спускаться вниз.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в Коммунарке в Новой Москве. 31-летняя женщина получила множественные переломы от сильного удара лифта. Пострадавшую госпитализировали в одну из московских больниц. Из-за полученных травм ей могут ампутировать ногу.