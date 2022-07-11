Лесные пожары вспыхнули в США и Португалии

Лесные пожары охватили север США. В эти минуты полыхает штат Юта, огнем охвачено уже почти четыре тысячи гектаров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В горной местности спасатели бессильны. Клубы дыма уже подобрались к жилым районам. Виновниками последнего очага возгорания стали туристы - они ушли, не потушив за собой костер.

Полыхает сейчас и юг Европы. В Португалии, где из-за аномальной жары действует режим чрезвычайного положения, пожары заставили бежать жителей нескольких населенных пунктов. Температура достигает 45 градусов, что делает работу спасателей не просто сложной, но и смертельно опасной.