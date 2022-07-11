Подросток спрыгнул в реку с моста под движущийся катер в Петербурге

Подросток спрыгнул с моста прямо под движущийся катер в Санкт-Петербурге. Мальчика чудом не сбили, он остался жив. Инцидент попал на видео, которое сняли сидевшие в катере пассажиры, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в Матисове канале на юго-западе Петербурга рядом с микрорайоном Балтийская жемчужина. На кадрах видно, как небольшой катер заходит под мост. В этот момент с другой стороны моста в реку прыгает мальчик. Выходивший из-под моста катер не успел сбавить ход. Только чудом удалось избежать столкновения, которое могло бы стать смертельным для подростка.

По словам местных жителей, в последнее время школьники часто прыгают в воду с моста, чтобы искупаться, несмотря на активное судоходство.