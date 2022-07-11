В Европе людям старше 60 лет будет рекомендована вакцинация второй бустерной дозой

Агентства здравоохранения Европейского Союза будут рекомендовать введение второй бустерной дозы для всех в возрасте 60 лет и старше на фоне роста числа случаев заражения COVID-19 в Европе и госпитализаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявила комиссар здравоохранения Европейского Союза Стелла Кириакидес.

"Сегодня ECDC и EMA дадут рекомендации по дополнительной бустерной дозе для защиты лиц наиболее уязвимой категории", - сказала комиссар Стелла Кириакидес, ссылаясь на европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

По ее словам, сегодня агентства распространят совместное заявление. "Очень важно, чтобы люди старше 60 лет как можно скорее получили вторую бустерную дозу", - отметила она.

Отметим, с апреля агентства здравоохранения ЕС рекомендовали вторую бустерную дозу только для тех, кто старше 80 лет и наиболее подвержен заболеванию. "Мы должны действовать сейчас, чтобы усилить защиту граждан, подвергающихся риску в летние месяцы" , -сказала комиссар здравоохранения ЕС.